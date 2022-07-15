У сорочці з коміром з перфорацією: Олена Зеленська дала інтерв'ю корейським ЗМІ

Олена Зеленська дала інтерв'ю корейським ЗМІ - найбільшій інформагенції Yonhap News Agency та провідній телекомпанії KBS, яке опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Вона розповіла про війну в Україні, яку розв'язала Росія. Перша леді зокрема розповіла про те, як українці щодня борються проти спільного ворога, як тримаються, як її діти переживають війну, про програму психологічної підтримки та реабілітації людей, які постраждали у війні, і про те, яку українці хотіли б отримати допомогу від корейського уряду.

"Жити поруч із сусідом, який постійно погрожує не лише вам, а й усій планеті ядерною зброєю. Із яким довелося воювати за підтримки західного світу. Це не тільки про Україну. Це ще й про Республіку Корея (Південну Корею, якщо неофіційно)", - зазначила Олена у дописі в Instagram.

Перша леді зізналася, що була розчулена, коли журналісти сказали їй, що Корея, хоч і знаходиться за 7 тисяч кілометрів від нас, але їхні новини щоранку розпочинаються з інформації про розв’язану Росією війну в Україні. Адже в Кореї вважають: у сучасному світі не місце війнам і чужої війни не буває – вона позначиться на всіх.

"Запитали: як українці бачать свою перемогу? Відповіла.

Уявіть, що в будинок увірвався злочинець. Розтрощив житло, побив чи зґвалтував мешканців, когось убив… А господарям пропонують спробувати домовитися з цим бандитом, "адже у вас іще залишається частина будинку для життя". Так от: нам потрібен ВЕСЬ наш дім і КОЖЕН мешканець. Наша перемога – це звільнити Україну й повернути кожного свого громадянина. Лише так.

І знову щодо Кореї. Переживши руйнівну війну, ця країна явила світу своє економічне диво, ставши високотехнологічною та заможною. І, знаєте, мене це дуже надихає", - підсумувала Зеленська.

Для інтерв'ю дружина президента одягла чорний жакет і білу сорочку з коміром з перфорацією. Гарне укладання, ніжний макіяж і перлинні сережки завершили діловий образ Олени.

Нагадаємо, Зеленська показала знімок загиблої дівчинки у Вінниці.

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