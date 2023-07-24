У сорочці з краваткою-бантом і на високих шпильках: Бріжит Макрон у всьому чорному приїхала на похорон Джейн Біркін

Бріжит Макрон потрапила в об'єктиви фотографів, коли приїхала на похорон англо-французької акторки і співачки Джейн Біркін. Церемонія прощання відбувається сьогодні, 24 липня, у церкві Сен-Рош у Парижі.

Перша леді вийшла з автівки в образі total black. На ній був елегантний жакет, сорочка з краваткою-бантом і прямі штани. Вбрання Бріжит скомбінувала з чорними шкіряними туфлями на високих шпильках і невеликою чорною сумочкою на срібному ланцюжку.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Макрон зробила укладання і одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри. На руці у неї була улюблена масивна каблучка з синім камінням.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Бріжит Макрон продемонструвала ефектний аутфіт у білосніжній сукні до підлоги з єпископськими рукавами та гарною квітковою вишивкою зі срібного бісеру на талії.

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