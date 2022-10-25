У сорочці з плісуванням і штанях-палацо: Олена Зеленська на книжковому ярмарку у Франкурті

Олена Зеленська в межах Франкфуртського книжкового ярмарку дала інтерв’ю журналу Brigitte. Вона презентувала там мультиформатне видання про толерантне спілкування - "Довідник безбар’єрності", яке можна не лише читати, але й відчувати на дотик. Перша леді розповіла також про національну політику безбар’єрності та як вона набула нового значення з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Політика безбар’єрності стала важливою в нашій країні задовго до війни. Ми давно визначили для себе, що людиноцентричність – базовий принцип. Моєю роботою було сприяти можливостям для комфортного життя та розвитку. Адже безбар’єрність – це не лише фізичні перепони, це ще й психологічні перестороги, упередження, економічна нерівність", - сказала Олена.

Перша леді зазначила, що увесь досвід боротьби із перешкодами і досвід коректних комунікацій вклали у "Довідник безбар’єрності".

"Із російським вторгненням наша боротьба за безбар’єрність лише сягнула нового рівня. Скільки б Росія не створювала нам перешкод, усі вони будуть "берлінськими стінами", тобто обов’язково будуть зруйновані", - підсумувала вона.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На книжковому ярмарку перша леді постала у чорному подовженому жакеті, елегантній білій сорочці з плісуванням, чорних штанях-палацо і чорних туфлях на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Волосся Зеленська зібрала в елегантну зачіску, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, під час свого візиту до Німеччини Олена зустрілася зі свєю колегою Ельке Бюденбендер.

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