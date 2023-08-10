У сорочці з подвійним коміром та кулоном на шиї: Олена Зеленська виступила на онлайн-зустрічі

Олена Зеленська взяла участь у зустрічі з представниками IT-сфери, яка відбулася в zoom-форматі. Перша леді розповіла про Всеукраїнську програму ментального здоров’я "Ти як?"

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Ресурс кожної компанії – це люди. Ресурс людини – внутрішній стан. Якщо вчасно допомогти собі подбати про свій стан, то у 80% випадків допомога профільних фахівців не потрібна. Всеукраїнська програма "Ти як?" якраз і покликана навчити українців основ самодопомоги. Бо чесність і відвертість із собою – основа ментального здоров’я", – сказала Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На онлайн-зустрічі Зеленська постала у світлій сорочці з подвійним коміром. Перша леді зробила акуратне укладання з боковим проділом і макіяж у ніжних відтінках. У вухах у неї були цікаві золоті сережки, а на шиї – кулон на ланцюжку.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська виступила на Конференції послів, де з'явилася у костюмі шоколадного відтінку, який складався з двобортного жакета і штанів-палацо, а також у топі в тон вбрання.

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