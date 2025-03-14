У сорочці з принтом і шкіряних штанях: королева Летиція продемонструвала абсолютно новий лук

Королева Летиція була присутня сьогодні на церемонії вручення Премії принцеси Жирони за досягнення в галузі мистецтв 2025 року, яка відбулася в Альмерії.

Королева з'явилася на заході в штанях зі штучної шкіри верблюжого кольору з високою талією, які вона поєднала з тонким шкіряним поясом Hugo Boss і сорочкою з квітковим принтом, а зверху була в подовженому жакеті. Взута королева була в туфлі-човники на невисоких підборах, а в руках тримала сумку від Mona Moon.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Її Величність доповнила лук сережками Gold & Roses у формі зірок, вкритими рожевим золотом і діамантами, а на її пальці виблискувала улюблена каблучка ювелірного бренду Coreterno. Також у королеви було розпущене волосся і легкий макіяж, який підкреслював риси обличчя.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше цього тижня королева Летиція приїжджала зі своїм чоловіком королем Філіпом VI до Валенсії, де вона з'явилася у бордовому подовженому вільному жакеті та штанях до тону з високою талією від Carolina Herrera.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Читайте також: