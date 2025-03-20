У сорочці, жакеті та з улюбленою зачіскою: принцеса Анна приїхала до Греції

Принцеса Анна приїхала сьогодні з візитом до Греції.

Як член Міжнародного олімпійського комітету (МОК), королівська принцеса спостерігала за 144-ю сесією МОК у Коста-Наваріно у день виборів наступного президента МОК.

Відомо, що Кірсті Ковентрі із Зімбабве обрано 10-ю президенткою МОК на 144-й сесії МОК у Греції – вона обійме посаду на восьмирічний термін.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Принцеса Анна з'явилася на заході у темно-синьому жакеті, під яким був синій джемпер з V-подібним вирізом та смугаста сорочка. Сестра короля Чарльза зробила фірмову зачіску "вулик", яку носить понад 50 років, одягла золоті сережки-цвяшки та золотий ланцюжок на шию.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як 74-річна принцеса Анна тримає себе у формі.

Читайте також: