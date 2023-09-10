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У сорочці зі шнурівкою на грудях: принцесу Марію-Олімпію заскочили в обіймах манекенника

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У сорочці зі шнурівкою на грудях: принцесу Марію-Олімпію заскочили в обіймах манекенника

Принцеса Марія-Олімпія та Ер Джей Кінг / Фото: Getty Images

Грецька принцеса продовжує активне світське життя.

27-річна Марія-Олімпія та манекенник RJ King були зазнімковані на вечірці Frame Dinner Party, що відбулася в Jean's 9 вересня 2023 року в Нью-Йорку.

Королівська особа була одягнена в білу подовжену сорочку, яка трималася на шнурівці і не прикривала живіт, а також одягла сині джинси з високою талією. Марія-Олімпія зробила укладання та легкий макіяж на обличчі та позувала в обіймах хлопця.

Принцеса Марія-Олімпія та Ер Джей Кінг / © Getty Images
Принцеса Марія-Олімпія та Ер Джей Кінг / Фото: Getty Images

До речі, раніше у своєму Instagram хлопець публікував фото та відео з концерту Бейонсе, того самого, що відвідувала і Меган Маркл.

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