У сорочці, блейзері та джинсах: Шарлотта Казірагі сходила на тенісний турнір
Шарлотта Казірагі знову завітала на тенісний турнір.
Племінницю князя Монако Альбера II заскочили на турнірі серії ATP Masters у Монте-Карло на матчі між іспанцем Карлосом Алькарасом та італійцем Янником Сіннером на корті Райне III у заміському клубі Монте-Карло у Рокбрюн-Кап-Мартен, на південному сході Франції.
Одягнена Шарлотта була у білу сорочку у синю смужку, подовжений чорний блейзер та сині джинси з поясом на талії. Образ доповнювала недбала зачіска у вигляді високого пучка, легкий макіяж на обличчі та золотий ланцюжок із діамантовим кулоном на шиї. Також Шарлотта одягла кілька золотих браслетів та кілька каблучок на пальці.
Раніше минулого тижня Казірагі з'явилася на цьому самому турнірі вперше у компанії свого нового коханого — письменника Ніколя Матьє, з яким вона перебуває у стосунках уже тривалий час.