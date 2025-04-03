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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
481
Час на прочитання
1 хв

У сорочці і коротких шортах: стильна Скарлетт Йоганссон з'явилася на публіці

Скарлетт Йоганссон вийшла на сцену CinemaCon у Лас-Вегасі, щоб представити фільм «Світ Юрського періоду: Відродження».

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Скарлет Йоганссон

Скарлет Йоганссон / © Getty Images

На CinemaCon 2025 в Лас-Вегасі в середу, 2 квітня, Скарлетт Йоганссон представила подробиці, кадри і фотографії, що раніше не публікувалися, з останньої частини франшизи «Парк Юрського періоду».

«Останні 15 років свого життя я мріяла знятися у фільмі про Юрський період. Щоразу, коли я чула, що вони знімають фільм, я телефонувала і говорила: „Я вільна“, — сказала Йоханссон, зазначивши, що вона відкрита для роботи над будь-якою роллю, пише People .

Скарлет Йоганссон / © Getty Images

Скарлет Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт з'явилася на заході в сорочці та коротких шортах кольору кпучино і взула лаковані гостроносі туфлі на підборах. Біляве волосся Йоганссон уклала гарними хвилями, а також зробила макіяж очей зі стрілками і трохи підкреслила губи.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що Скарлетт Йоганссон та її чоловік комік Колін Джост відвідали вечірку з нагоди 50-річного ювілею шоу Saturday Night Live у Нью-Йорку.

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
481
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