Суспільство
84
У сорочці кольору деніму та штанях: королева Летиція приїхала до нового регіону, який постраждав від лісових пожеж

Королева Летиція і король Філіп VI продовжують відвідувати регіони країни, які постраждали від пожеж, і зустрічатися з людьми.

Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Сьогодні Їхні Величність король і королева відвідали провінцію Касерес у Ребольярі. Летиція знову продемонструвала стильний і комфортний образ, який чудово підходить до такого роду заходу.

Вона приїхала в сорочці кольору деніму та темно-синіх штанях з високою талією і чорним поясом на ній, а взута була в черевики. Волосся королеви було розпущене, у макіяжі вона зовсім трохи підкреслила вії, а губи залишила в натуральному відтінку. На пальці вона мала улюблену золоту каблучку Coreterno і сережки-цвяшки у вухах.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI сьогодні був у світлій сорочці та синіх джинсах у поєднанні з замшевими черевиками. Подружжя люб’язно спілкувалося з місцевими жителями про ситуацію, що склалася в регіоні, та надавало людям свою підтримку.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Раніше цього тижня монарх і його дружина побували в Медейросі, а також природному парку біля озера Санабрія в Саморі, який постраждав від пожеж, що цього місяця охопили Іспанію.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

84
