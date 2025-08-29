- Дата публікації
-
- Суспільство
- 84
- 1 хв
У сорочці кольору деніму та штанях: королева Летиція приїхала до нового регіону, який постраждав від лісових пожеж
Королева Летиція і король Філіп VI продовжують відвідувати регіони країни, які постраждали від пожеж, і зустрічатися з людьми.
Сьогодні Їхні Величність король і королева відвідали провінцію Касерес у Ребольярі. Летиція знову продемонструвала стильний і комфортний образ, який чудово підходить до такого роду заходу.
Вона приїхала в сорочці кольору деніму та темно-синіх штанях з високою талією і чорним поясом на ній, а взута була в черевики. Волосся королеви було розпущене, у макіяжі вона зовсім трохи підкреслила вії, а губи залишила в натуральному відтінку. На пальці вона мала улюблену золоту каблучку Coreterno і сережки-цвяшки у вухах.
Король Філіп VI сьогодні був у світлій сорочці та синіх джинсах у поєднанні з замшевими черевиками. Подружжя люб’язно спілкувалося з місцевими жителями про ситуацію, що склалася в регіоні, та надавало людям свою підтримку.
Раніше цього тижня монарх і його дружина побували в Медейросі, а також природному парку біля озера Санабрія в Саморі, який постраждав від пожеж, що цього місяця охопили Іспанію.