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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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719
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1 хв

У сорочці, мінішортах і капелюсі: Меган Маркл позувала на тлі океану

Меган Маркл поділилася теплим літнім знімком, який зробила на пляжі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

43-річна герцогиня Сассекська поділилася в Instagram публікацією, що демонструє її стильний пляжний лук на фото під літню хіп-хоп-композицію 1991 року «Summertime» Вілла Сміта та діджея Jazzy Jeff.

«Відчуття вихідних ☀️🎶», — підписала публікацію Меган.

Герцогиня зображена на пляжі в кремовій льняній сорочці на ґудзиках, білих шортах, крислатому капелюсі, парі сандалів і з золотими браслетами на зап’ясті. Меган на обличчі мала великі окуляри від сонця. Фото були зроблені на тлі океану.

В останні місяці Меган була активна в соціальних мережах, даючи своїм шанувальникам та підписникам можливість зазирнути у своє повсякденне життя з чоловіком принцом Гаррі та двома дітьми — Арчі та Лілібет.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, нещодавно герцогиня опублікувала новий відеоролик, який рекламує її бренд, у якому також знялася її дочка Лілі.

«Трохи за лаштунками @aseverofficial», — підписала вона відео на своїй особистій сторінці в Instagram.

Меган Маркл із донькою Лілі / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл із донькою Лілі / © Instagram Меган Маркл

Також днями ми показували, як Гаррі та Меган спародіювали одну зіркову пару під час заходу у Букінгемському палаці.

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