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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У сорочці-поло і трохи зім’ятих штанях: королева Максима з’явилася на новому заході

Королева Нідерландів відвідала лікарню у Наймегені.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Це лікарня Radboud, яка фокусується на стійкості та циклічності. Лікарня працює над зниженням впливу на довкілля процесів догляду.

Під час візиту Її Величність королева Максима виступила з промовою.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Захід розпочався з обговорення зі студентами, викладачами та дослідниками стійкості в медичній освіті. Потім королева відвідала операційні, де їй розповіли про скорочення відходів і повторне використання матеріалів. Робочий візит завершився на складі відходів.

Максима приїхала до лікарні в сорочці-поло кольору марсала та прямих гірчичних штанях з високою талією і поясом від улюбленого бренду Максими Natan Сouture, які трохи пом’ялися. У руках вона тримала плетену сумку з торочкою Marina Raphael і була взута в плетені балетки Gianvito Rossi. Королева доповнила лук сережками-висячками, червоним манікюром і годинником на чорному шкіряному ремінці, а волосся розпустила та зробила легкий макіяж.

Нагадаємо, нещодавно нідерландська королівська родина показала кадри зі знімань їхньої літньої фотосесії, яка відбулася у палаці Гейс-тен-Бос у Гаазі. Там королева з’явилася у блакитній сукні від Zimmermann з коміром-стійкою, рукавами-ліхтариками, ґудзиками на грудях і тонким поясом.

Нідерландська королівська родина / © Associated Press

Нідерландська королівська родина / © Associated Press

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