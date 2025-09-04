ТСН у соціальних мережах

У сорочці, штанях і балетках: принцеса Уельська з чоловіком вперше з’явилася на публіці після літньої відпустки

Принц і принцеса Уельські сьогодні вперше після літніх канікул з’явилися на публічному заході.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Getty Images

Кейт і Вільям прибули до нещодавно перетворених садів Музею природної історії в Лондоні, де зустрінуться з дітьми та молоддю, які беруть участь в освітніх програмах, що допомагають їм спілкуватися з природою і підтримувати біорізноманіття у міських районах.

Принцеса Кейт сьогодні в молочно-білій сорочці, чорних штанях зі стрілками та високою талією і поясом, взута в замшеві коричневі балетки. Її світле волосся (принцеса змінила влітку колір волосся або ж воно просто вигоріло на сонці) розпущене та укладене гарними локонами, на обличчі легкий макіяж очей і трохи блиску на губах, а на шиї — золота підвіска від Daniella Drape з ініціалами її трьох дітей і підвіска Gold Midnight Moon теж від цього британського бренду. У вухах у принцеси сережки-висячки у формі крапель.

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Кетрін нафарбувала нігті прозорим лаком і наділа кілька каблучок, зокрема і свою заручальну з сапфіром.

Принц Вільям був у коричневому піджаку, білій сорочці та синіх штанях, а взутий у темно-коричневі замшеві туфлі.

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам образи принцеси Уельської у білих сорочках і те, як вона стилізує їх з іншими елементами свого гардеробу.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

