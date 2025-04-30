У сорочці, штанях і з особливою прикрасою на шиї: розглядаємо образ принцеси Кейт з поїздки до Шотландії

Кейт і Уїльям / © Associated Press

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Кетрін цього дня з’явилася на публіці у двобортному жакеті в принт «ялинка» від Holland Cooper, під нього принцеса одягла сорочку кольору деніму від Boden, яку заправила у вузькі штани Massimo Dutti та доповнила образ улюбленими черевиками Chloe.

Кейт і Вільям в Шотландії / © Associated Press

Образ свій принцеса доповнила сережками-краплинами Kiki McDonough, персоналізованим золотим намистом Midnight Moon від Daniella Draper і ще одним золотим намистом з іменною підвіскою з буквою «С» Daniella Draper. Довге волосся Кейт було розпущене, на зап’ястя вона одягла годинник Cartier і її заручальна каблучка з сапфіром виблискувала на пальці.

Кейт і Вільям в Шотландії / © Associated Press

Кейт і Вільям в Шотландії / © Associated Press

Кейт і Вільям в Шотландії / © Associated Press

Кейт і Вільям в Шотландії / © Associated Press

Кейт і Вільям в Шотландії / © Associated Press

Кейт і Вільям в Шотландії / © Associated Press

Кейт і Вільям в Шотландії / © Associated Press

Кейт і Вільям в Шотландії / © Associated Press

Під час поїздки пара відвідала місцеву ферму, щоб дізнатися про стійке землеробство та гостинність на острові, побувала у громадському центрі Aros Hall, а сьогодні вони прибудуть на острів Айона.

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