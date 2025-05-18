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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
466
Час на прочитання
2 хв

У сорочці з рельєфною вишивкою: Олена Зеленська поповнила гардероб стильним національним вбранням

Перша леді України під час візиту на Волинь продемонструвала красивий образ у національному вбранні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська у межах свого робочого візиту до Волинської області взяла участь у спільній нараді, на якій були присутні представники місцевого самоврядування, команди реформи шкільного харчування й МОН, а також керівник Антикорупційної ініціативи ЄС EUACI Аллан Паг Крістенсен. На заході обговорили здобутки Волинської області у втіленні реформи шкільного харчування.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Наша мета — донести результати реформи до кожної школи, до кожної дитини, незалежно від того, де вона живе: у великому місті чи маленькому селі, біля фронту чи в тилу.

Адже реформа шкільного харчування — це не лише про те, що на тарілці. Це про повагу до дитини. Про турботу, яка виявляється не у словах, а в конкретних діях. Це про людську гідність, яка починається з базових умов у школі, зокрема з дитячого обіду», — зазначила перша леді.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На заході Зеленська з’явилася у новій стильній вишиванці від українського бренду OKSANA BEILAKH. На ній була чорна сорочка з різнокольоровою рельєфною вишивкою ручної роботи, з округлою горловиною та бордовими об’ємними рукавами зі спущеними плечами.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Національне вбрання Зеленська скомбінувала з чорними широкими штанями зі стрілками, з чорним тонким ремінцем та чорним взуттям на грубій підошві. У першої леді було акуратне укладання, ніжний макіяж і золоті сережки у вухах.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська під час поїздки на Волинь продемонструвала ще один красивий аутфіт у вишиванці від української дизайнерки.

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