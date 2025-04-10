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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
256
Час на прочитання
1 хв

У сорочці з вишивкою і штанях: елегантна королева Летиція на прийомі в палаці

Королева Летиція провела аудієнцію у палаці Сарсуела у Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Корольова Летиція

Корольова Летиція / © Getty Images

Її Величність приймала представника Консультативної ради щодо проблем мозку у палаці на зустрічі сьогодні.

На зустріч королева прибула в абсолютно новому образі — білій блузці з вишивкою, мереживними аплікаціями та рукавами-ліхтариками від Massimo Dutti, яку поєднувала зі штанами чорного кольору в тонку смужку від Hugo Boss з тонким ремінцем на талії та взула лаковані туфлі.

Корольова Летиція / © Getty Images

Корольова Летиція / © Getty Images

Летиція розпустила волосся, одягла перлинні сережки-висячки, зробила макіяж у блідо-рожевих відтінках і доповнила образ своєю улюбленою золотою каблучкою на пальці від Coreterno.

А вчора королева Летиція відвідувала з візитом іспанський парламент. Тоді для виходу у світ вона обрала теж вбрання Massimo Dutti — милу квіткову сукню з бантом на шиї.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Associated Press

Королева Летиція та король Філіп VI / © Associated Press

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція / © Associated Press

Королева Летиція / © Associated Press

Королева Летиція / © Associated Press

Королева Летиція / © Associated Press

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція та Джилл Байден / © Associated Press

Королева Летиція та Джилл Байден / © Associated Press

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