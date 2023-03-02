У спальні Путіна та Кабаєвої: який вигляд має резиденція "фюрера" та його коханки на Валдаї

Напевно, багатьом було б цікаво поглянути, де живе російський президент та його кохана та мати його дітей Аліна Кабаєва.

Російське опозиційне видання "Проєкт" випустило цілий цикл програм про те, як живуть та заробляють Володимир Путін та його кохана Аліна Кабаєва. А ще показав, який насправді вигляд має знаменита резиденція Путіна на Валдаї, де більшість часу проводить "фюрер".

Резиденція Путіна на Валдаї

Резиденція Путіна на Валдаї

Резиденцію цю Путін почав будувати після приходу до влади 2000 року. Завдяки роботі опозиціонера Олексія Навального та його команди, а також інших осіб, які займалися будівництвом резиденції у "Проєкту" з'явилася можливість показати публіці маєток у стилі "дорого-багато" широкій публіці. Кажуть, коли у Путіна запитали, в якому стилі він бажає, щоб у резиденції все було оформлено, той відповів: "як у Петербурзі", от і зробили так, "як в Ермітажі".

Резиденція Путіна на Валдаї

Резиденція Путіна на Валдаї

У резиденції є стелі з кольоровим вітражним склом, люстра зі справжніми рубінами і буквально все зроблено із сусального золота. В одній з вітальні білий рояль, біла їдальня, де також багато золота, а в кабінеті глави Кремля меблі з червоного дерева з позолотою.

Резиденція Путіна на Валдаї

Резиденція Путіна на Валдаї

Резиденція Путіна на Валдаї

Резиденція Путіна на Валдаї

Можна побачити і спальню, де спить Путін.

Спальня Путіна у резиденції на Валдаї

Резиденція Путіна на Валдаї

Резиденція Путіна на Валдаї

Резиденція Путіна на Валдаї

Резиденція Путіна на Валдаї

Резиденція Путіна на Валдаї

Резиденція Путіна на Валдаї

2005 року, коли Путін ще формально був одружений з Людмилою Путіною в цій резиденції він доручив спорудити окремі спальні для дружини та двох його дочок.

Спальня однієї з дочок Путіна

Спальня однієї з дочок Путіна

Спальня ексдружини Путіна Людмили

Чи могла Кабаєва жити у президентському палаці знаючи, що там обладнано кімнати для його колишньої дружини та дочок? Творці "Проєкту" вважають, що ні, самолюбство олімпійської чемпіонки засперечалося б. І тоді Путін збудував для неї окремий палац поряд із його резиденцією. Саме туди приїжджають помічниці, які є родичами Кабаєвої та її співробітницями. А ще стилісти, візажисти, лікарі та інший персонал, що обслуговує президентську "дружину".

Будинок Кабаєвої біля резиденції Путіна на Валдаї

У розслідуванні йдеться, що Кабаєва так багато часу проводить на Валдаї, що її сестрі та помічниці навіть купили там нерухомість.

Будинок для Кабаєвої почали будувати 2020 року. А 2022-го будівництво було завершено. Будинок площею 1200 кв метрів зроблений з дерев'яних колод. Записано його на фірму прокладку ТОВ "Прайм", яку контролює Юрій Ковальчук.

Спеціально для Кабаєвої тут також звели розкішний класичний палацовий парк, розташований на протилежному боці невеликої протоки. Роботи велися якраз поки будинок будувався. Раніше на цьому місці був дендропарк доступний для туристів, але компанія Ковальчука отримала ці землі в довгострокову оренду.

Той самий парк

Нагадаємо, також "Проєкт" розповів, який вигляд має найдорожча квартира в Росії, яку Путін купив для Аліни Кабаєвої і яка знаходиться у Сочі.