У спідничному костюмі та з брошкою Єлизавети II: королева Камілла вийшла у світ

77-річна королева Камілла приїхала у чорному короткому жакеті у тонку смужку та спідниці, взута у чорні чоботи та свою улюблену кейп-накидку одягла зверху. Вона також була в чорних шкіряних рукавичках, зробила стильне укладання та макіяж, одягла сережки-висячки з перлів, браслет на зап'ястя Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

У королеви на грудях була пришпилена брошка зі ґедзем, що дісталася їй із приватної колекції покійної королеви Єлизавети II. Це брошка з жовтого золота з деталізованим зображенням ґедзя із сапфірами та діамантами.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Камілла відвідала середню школу, яка є частиною фонду Mulberry Schools Trust і була побудована у партнерстві з радою Тауер-Гамлетс та Департаментом освіти, пише express.co.uk. Вони заохочують своїх учнів брати участь у позакласних програмах, спрямованих на розвиток впевненості у собі, креативності, лідерських якостей та любові до навчання.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

А нещодавно Камілла з'явилася на прийомі у палаці також у чорному аутфіті. Останнім часом Її Величність воліє не носити яскравих кольорів.

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