У спідниці міді і жакеті з флористичною аплікацією: Олена Зеленська приїхала до Франції

Олена Зеленська з робочим візитом приїхала до Франції. Вона виступила на 42-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у штаб-квартирі організації в Парижі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді подякувала ЮНЕСКО за рішучу й дієву підтримку України у захисті її культурної спадщини від російської агресії, зокрема за включення об’єктів Всесвітньої спадщини в Одесі, Києві та Львові до списку пам’яток, які перебувають під загрозою, і надання посиленого захисту ще 20 об’єктам.

"Те, що переживає Україна, не має бути проблемою лише України. Це демоверсія того, на що здатне сучасне варварство, якщо його не спинити. Це атака не тільки на нас, а на все цінне для нормальної людини. На саму цивілізацію. Ту, яку так віддано захищає ЮНЕСКО. Просто сьогодні між варварством і цивілізацією опинилися ми. І намагаємося захищати життя від знищення, від стирання. Щоб більше ніхто не втрачав ні історії, ні життя", – зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Дружина президента також відкрила українську книжкову поличку в бібліотеці ЮНЕСКО. У межах свого проєкту "Українська книжкова поличка" вона передала бібліотеці українські сучасні видання.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Проєкт не лише зберігає наше слово, а й підсилює його, щоб про українців знали не тільки з новин, а й з глибоких якісних текстів, досліджень, творів. Можливо, фізично культура не може зупинити ракети. Але поки в народу є його мова, його література, його правдива історія, відображена в цій літературі, його мистецтво й звичаї, цей народ вистоїть. Ми вже це робимо", – сказала Олена.

Крім того, перша леді разом із генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азулє оглянула українську фреску, яку створив протягом дня художник Гемі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська цього дня продемонструвала діловий аутфіт. На ній був сірий подовжений двобортний жакет із флористичною аплікацією, чорна сорочка і чорна спідниця міді. Вбрання перша леді доповнила чорними туфлями на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська зробила гарне укладання з локонами і ніжний макіяж. Елегантні сережки завершили лук Олени.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у сірому жакеті з чорним коміром провела онлайн-зустріч із польською колегою.

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