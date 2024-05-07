У спідниці-міді та кедах: принцеса Беатріс приїхала до Нью-Йорка

Принцеса Йоркська виступила на британському токшоу This Morning, до якого приєдналася через відеозапис з вершини Емпайр-стейт-білдинг у Нью-Йорку, щоб підкреслити свою підтримку The Outward Bound Trust у важливий для організації день.

Освітня благодійна організація, яка розширює можливості молодих людей через складні навчальні експедиції, 6 травня організувала перший в історії спуск з Емпайр-стейт-білдинг з метою збору коштів.

Принцеса Беатріс була одягнена у плащ кольору хакі від Majeparis Guesna, чорну спідницю-міді та чорно-білі кеди на шнурівці Veja Cotton Pierre. У неї на зап'ясті було кілька золотих браслетів, а на пальцях кілька каблучок, вона зробила легкий макіяж і розпустила волосся. Беатріс мала чудовий вигляд.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що дочка принцеси Беатріс має таке саме хобі, як принцеса Шарлотта Уельська.

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