У спідниці-олівці і крокодилячих човниках: красивий вихід королеви Летиції

Королева Летиція та її чоловік король Філіп VI відвідали черговий захід разом.

У королівської пари багато заходів в робочому графіку, які вони відвідують окремо. Але є й спільні виходи.

Летиція і Філіп відвідали щорічну зустріч з покровителями Інституту Сервантеса і послами Латинської Америки, акредитованими в Іспанії, в Королівському театрі в Мадриді.

На публіці 49-річна королева Летиція з'явилася в чорній блузі з короткими рукавами і спідниці-олівці красивого блакитного відтінку з поясом на талії і невеликим розрізом. Взута Її Величність була в синьо-чорні туфлі-човники на підборах, а в руках тримала такий самий синій клатч зі шкіри крокодила.

Королева Летиція і король Філіп VI / Getty Images

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У королеви було розпущене волосся, на обличчі була захисна маска, а на пальці виблискувала золота каблучка подарована доньками.

Король Філіп VI був в сірому костюмі, світлій сорочці і з червоною краваткою, а взутий в чорні лаковані туфлі. Монарх також був в захисній масці.

Королева Летиція і король Філіп VI / Getty Images

Раніше королева Летиція з чоловіком і дочкою відвідали військовий парад у Мадриді, організований на честь Національного дня. Того дня королева була в білій сукні на запах від Maria Barragan з поясом на талії.

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