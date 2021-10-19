У спідниці-олівці і крокодилячих човниках: красивий вихід королеви Летиції

Королева Летиція та її чоловік король Філіп VI відвідали черговий захід разом.
У королівської пари багато заходів в робочому графіку, які вони відвідують окремо. Але є й спільні виходи.
Летиція і Філіп відвідали щорічну зустріч з покровителями Інституту Сервантеса і послами Латинської Америки, акредитованими в Іспанії, в Королівському театрі в Мадриді.
На публіці 49-річна королева Летиція з'явилася в чорній блузі з короткими рукавами і спідниці-олівці красивого блакитного відтінку з поясом на талії і невеликим розрізом. Взута Її Величність була в синьо-чорні туфлі-човники на підборах, а в руках тримала такий самий синій клатч зі шкіри крокодила.
У королеви було розпущене волосся, на обличчі була захисна маска, а на пальці виблискувала золота каблучка подарована доньками.
Король Філіп VI був в сірому костюмі, світлій сорочці і з червоною краваткою, а взутий в чорні лаковані туфлі. Монарх також був в захисній масці.
Раніше королева Летиція з чоловіком і дочкою відвідали військовий парад у Мадриді, організований на честь Національного дня. Того дня королева була в білій сукні на запах від Maria Barragan з поясом на талії.
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