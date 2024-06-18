У спідниці-олівці і на шпильках: президентка Молдови у гарному образі з'явилася у Швейцарії

Мая Санду взяла участь у саміті з питань миру.

Фотографи зазнімкували президентку Молдови Маю Санду під час першого установчого саміту формули миру президента Володимира Зеленського у Швейцарському місті Бюргеншток.

Санду мала гарний вигляд у різнокольоровій блузці і світлому костюмі, який складався з приталеного жакета і спідниці-олівця. Аутфіт вона доповнила шкіряними кремовими туфлями на шпильках, акуратним укладанням і ніжним макіяжем.

Мая Санду / Фото: Getty Images

Нагадаємо, ми розглянули два ділових образи президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із цього саміту.

Читайте також: