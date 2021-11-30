У спідниці-олівці і приталеному жакеті із золотими ґудзиками: вишуканий аутфіт Юлії Тимошенко

Народна депутатка не боїться носити білий колір.

Юлія Тимошенко має чудове почуття стилю. Вона обожнює експериментувати зі своїми образами.

Сьогодні, 30 листопада, у стінах парламенту політикиня з'явилася у вишуканому аутфіті. На ній був білосніжний костюм, який складався із приталеного жакета із золотими ґудзиками та спідниці-олівця.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Як бачимо, Тимошенко не боїться носити білий колір. Вбрання чудово сиділо на її фігурі. Талію Юлія Володимирівна підкреслила тонким біло-золотистим ремінцем, який мав гармонічний вигляд із костюмом.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Свій лук пані нардепка доповнила улюбленою останнім часом зачіскою – низьким хвостом із прикореневим об'ємом, який вона кладе набік.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Образ пані Тимошенко завершила акуратним французьким манікюром. Цього разу політикиня виступала без оптичних окулярів.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

У цьому луку Юлія Володимирівна виступила на засіданні Верховної Ради, а також дала брифінг.

Нагадаємо, нещодавно Тимошенко відвідала Запоріжжя, де сфотографувалася у касці та об'ємній куртці.

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