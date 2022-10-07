У спідниці-олівці і сережках-пусетах: Олена Зеленська дала інтерв'ю американській телепрограмі

Олена Зеленська дала інтерв'ю найстарішій американській суспільно-політичній програмі "60 Minutes". Вона розповіла про життя українців в умовах війни, як батьки мусять відправляти дітей до школи із тривожним рюкзачком, до якого входить вода, запас їжі та змінний одяг.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

"Як мама я сподіваюся, що не буде жодної ситуації, коли ця валізка може знадобитися. Але мусимо вчити дітей бути готовими до всього. Зокрема до того, що нормальний світ щохвилини може перетворитись на випробування", - написала перша леді в Instagram.

Також вона додала, що українським батькам не потрібно навчати своїх дітей, що таке патріотизм, адже вони його відчувають щохвилини.

"Вони знають: патріотизм у тому, що ти готовий захищати тих, кого ти любиш і поважаєш. І наші діти це засвоюють щодня. Але ціна цього – їхнє нормальне дитинство…", - зазначила Олена.

На інтерв'ю Зеленська постала у молочній водолазці і світлому костюмі, який складався із жакета без ґудзиків і спідниці-олівця. Жакет вона підперезала таким самим поясом. Вбрання перша леді доповнила білими туфлями на шпильках.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Олена зробила акуратне укладання із боковим проділом, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками-пусетами. На руці у неї був браслет.

Нагадаємо, Зеленська у картатому жакеті і сережках-півниках відвідала школу у Варшаві.

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