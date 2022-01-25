У спідниці-олівці і з трендовим манікюром: Марина Порошенко відвідала будинок-інтернат

Колишня перша леді України постала у стриманому образі.

Марина Порошенко відвідала Святошинський будинок-інтернат для хлопчиків, в якому виховуються дітей та молодих людей віком від 8 до 35 років, які потребують постійного соціального догляду та медичної допомоги. Колишня перша леді привезла їм подарунки.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

"Привезла обладнання для розвиткових занять: навчально-ігровий стіл "Пісочна магія" з кінетичним піском для покращення когнітивних функцій та моторики, інтерактивну дошку для урізноманітнення змісту та покращення динаміки занять та м’які крісла-мішки, на яких діткам буде зручно як проводити уроки, так і відпочивати. Сашко, Дмитро і Михайло — вихованці інтернату, які нас зустрічали, одразу знайшли подарунки собі до вподоби", - написала пані Порошенко у дописі в Instagram.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Вона також розповіла, що хлопці займаються там футболом, волейболом, хокеєм, співають на сцені та вишивають.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Для цього візиту Марина обрала стриманий аутфіт. На ній був бежево-сірий кашеміровий светр з широким коміром, чорна спідниця-олівець і чорні шкіряні чоботи на стійких підборах.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Волосся пані Порошенко уклала у легкі локони і зробила ніжний макіяж. У вухах у неї були лаконічні сережки. На обличчі була захисна маска. Свій лук вона завершила манікюром наймоднішого кольору 2022 року - синього з пурпурним відтінком.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

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