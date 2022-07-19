У спідниці-олівці від улюбленого бренду та човниках Manolo Blahnik: образ Меган Маркл на зустрічі в ООН

Учора Меган та Гаррі з'явилися на вручення премії в ООН у Нью-Йорку.

Герцогиня Сассекська приїхала підтримати принца Гаррі, який має виступати на Генеральній Асамблеї з програмною промовою про спадщину Нельсона Мандели, бідність та зміну клімату.

Меган і Гаррі у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

А також Меган мала і свої справи, пов'язані з її майбутньою політичною кар'єрою. Учора після церемонії герцогиня Сассекська вже без принца Гаррі зустрілася за ланчем із Глорією Стейнем у готелі Crosby Street Hotel у Сохо. Нещодавно саме з Глорією Меган Маркл обговорювала заборону абортів у США.

Але поки що знімків зустрічі немає, хочемо показати вам вчорашній образ Меган в ООН у деталях. Герцогиня прибула туди одягнена у все чорне. На ній була кофта з короткими рукавами та спідниця-олівець від улюбленого бренду Givenchy. У сукні від цього бренду Меган виходила заміж за Гаррі 2018 року.

Меган і Гаррі у Нью-Йорку / Фото: Associated Press

До речі, у такій самій спідниці від Givenchy, але тільки темно-зеленого кольору та кофті в тон герцогиня Сассекська вже з'являлася на публіці, коли 2018 року вони з Гаррі прилетіли з візитом до Ірландії.

Меган і Гаррі в Ірландії / Фото: Getty Images

Також герцогиня ідеально доповнила образ туфлями на підборах Manolo Blahnik BB (у неї також є такі у кількох кольорах) та сумкою Mulberry. Волосся зібрала в гладкий хвіст, зробила макіяж і доповнила образ кількома браслетами на зап'ястях.

Меган і Гаррі у Нью-Йорку / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому принц Гаррі бачить у своїй дружині принцесу Діану, і як так вийшло, що Меган не змогла "влитися" в королівську родину.

Меган і Гаррі у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

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