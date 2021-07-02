У спідниці-плісе і білих човниках: герцогиня Кейт на Вімблдоні приготувала полуничний десерт

У спідниці-плісе і білих човниках: герцогиня Кейт на Вімблдоні приготувала полуничний десерт

Герцогиня Кембриджська вперше цього року відвідала Вімблдон.

Дружина принца Вільяма приїхала на один з матчів турніру і була зазнімкована на трибунах разом з директоркою Всеанглійського асоціації лаун-тенісу і крокету Саллі Болтон і колишнім тенісистом Тімом Генманом.

герцогиня Кембриджська / Associated Press

Сьогодні Кетрін одягнена в білу обтислу футболку, синю плісовану спідницю в горох від Alessandra Rich і темно-синій блейзер. В руках у герцогині маленька біла сумка від Mulberry, в тон якої підібрані туфлі-човники на підборах.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

Також Кейт одягла улюблені сережки з перлинами від Simone Rocha і підвіскою від Daniella Draper. Завершували образ легке хвилясте укладання, денний макіяж і квіткова маска, яку Кетрін періодично то одягала, то знімала.

герцогиня Кембриджська / Associated Press

герцогиня Кембриджська / Associated Press

Також Її королівська Високість допомогла приготувати традиційний десерт Вімблдонського турніру — полуницю з вершками, а під час приготування поцікавилася, як кухні Вімблдону організували доставку гарячих обідів під час пандемії.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

герцогиня Кембриджська / Associated Press

А вчора, нагадаємо, принц Вільям і принц Гаррі відвідали відкриття статуї принцеси Діани. Герцогиня Кембриджська не була присутня на заході і вся увага публіки була прикута до братів.

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Відкриття статуї принцеси Діани в Кенсінгтонському саду в Лондоні (13 фото)

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