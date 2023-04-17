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У спідниці-плісе та гарних човниках: кронпринцеса Мері приїхала до Мілана

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Час на прочитання
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У спідниці-плісе та гарних човниках: кронпринцеса Мері приїхала до Мілана

Кронпринцеса Мері / Фото: Associated Press

Кронпринцеса Данії Мері відвідує данську інсталяцію в Мілані, яка називається "Це Данія", де представлено 17 данських компаній.

Дружина кронпринца Фредеріка – старшого сина королеви Маргрете II – з'явилася на заході у чорній блузці та двоколірній біло-синій плісированій спідниці. До вбрання принцеса підібрала світло-блакитні туфлі-човники на підборах.

Кронпринцеса Мері / © Associated Press
Кронпринцеса Мері / Фото: Associated Press
Кронпринцеса Мері / © Associated Press
Кронпринцеса Мері / Фото: Associated Press

Її каштанове волосся було красиво розпущене і накручене локонами, на обличчі був макіяж у теплих відтінках, а на шиї кілька золотих підвісок.

Кронпринцеса Мері / © Associated Press
Кронпринцеса Мері / Фото: Associated Press
Кронпринцеса Мері / © Associated Press
Кронпринцеса Мері / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на вихідних принцеса Мері з чоловіком Фредеріком та четверо дітьми були присутні на балконі палацу Амалієнборг у день 83-річчя данської королеви Маргрете II.

Кронпринцеса Мері із сім'єю / © Getty Images
Кронпринцеса Мері із сім'єю / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
584
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