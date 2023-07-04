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У спідниці-плісе та м'ятному блейзері: принцеса Кейт приїхала на Вімблдон

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У спідниці-плісе та м'ятному блейзері: принцеса Кейт приїхала на Вімблдон

Принцеса Уельська на Вімблдоні / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська ніколи не пропускає Вімблдонський тенісний турнір.

Кетрін прибула на тенісний чемпіонат і одразу ж її заскочили фотографи.

Принцеса Уельська на Вімблдоні / © Associated Press
Принцеса Уельська на Вімблдоні / Фото: Associated Press

41-річна принцеса мала елегантний вигляд в салатовому жакеті від Balmain, вартістю 2479 доларів, який одягла поверх топа і поєднувала зі спідницею-плісе, і доповнила лук білими туфлями-човниками, сумкою Mulberry, браслетом Sezane та золотими сережками Shyla з перлинними підвісками.

Принцеса Уельська на Вімблдоні / © Associated Press
Принцеса Уельська на Вімблдоні / Фото: Associated Press

Кетрін розпустила волосся вільними хвилями, зробила легкий денний макіяж, трохи нанісши підводку для очей і рум'яна.

Принцеса Уельська на Вімблдоні / © Associated Press
Принцеса Уельська на Вімблдоні / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська від 2016 року є покровителькою Всеанглійського клубу лаун-тенісу та цього року вперше відвідала турнір у другий день змагань.

Принцеса Уельська на Вімблдоні / © Associated Press
Принцеса Уельська на Вімблдоні / Фото: Associated Press

Вчора, нагадаємо, ми показували перших гостей Вімблдонського турніру.

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Дата публікації
Перегляди
484
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