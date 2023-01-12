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У спідниці та блузці кольору баклажана: кронпринцеса Мері на світському заході у Копенгагені

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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198
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У спідниці та блузці кольору баклажана: кронпринцеса Мері на світському заході у Копенгагені

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Данська кронпринцеса Мері відвідала перший робочий захід у новому році.

Вчора Її Високість кронпринцеса Мері виступила на церемонії нагородження, де вручила дослідницькі гранти у готелі d'Angleterre у Копенгагені.

Кронпринцеса Мері / © Getty Images
Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Як покровителька кронпринцеса спостерігала за розподілом дослідницьких грантів Асоціації кардіологів та Фонду дитячого серця.

На захід дружина кронпринца Фредеріка, майбутнього короля Данії, прибула у блузці кольору баклажана та чорній спідниці-олівці. А взута була в чорні туфлі-човники від Prada, а під пахвою тримала клатч Quidam Bags.

Кронпринцеса Мері / © Getty Images
Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

У кронпринцеси у вухах були лаконічні сережки, на обличчі насичений вечірній макіяж, а волосся розпущене і укладене гарними локонами.

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Дата публікації
Перегляди
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