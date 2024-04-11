У спідниці з паєтками і камінням: віцепрезидентка США Камала Гарріс в елегантному образі з'явилася на вечері

Камала Гарріс обрала для свого виходу вбрання від Valentino.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс зі своїм чоловіком Дугласом Емгоффом відвідала державну вечерю у Білому домі, яку президентське подружжя Байденів організувало з нагоди офіційного візиту до США прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіду і його дружини Юко Кісіди.

Для такої події Гарріс обрала елегантний образ total black від бренду Valentino. На ній була блузка з паєтками на манжетах і спідниця максі, розшита паєтками і прикрашена камінням. Вбрання політикиня скомбінувала з чорними замшевими туфлями на шпильках.

Камала Гарріс і Дуглас Емгофф / Фото: Getty Images

Гарріс доповнила аутфіт гарною зачіскою з локонами, макіяжем із акцентом на очах і сережками з перлами.

Камала Гарріс і Дуглас Емгофф / Фото: Associated Press

Емгофф був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку, чорна краватка і чорні туфлі.

Нагадаємо, Камала Гарріс взяла участь у заході про охорону здоров’я у Північній Кароліні. Там вона постала у діловому штанному костюмі сірого кольору і чорному топі.

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