У спідниці міді з принтом "собачий зуб": прем'єр-міністерка Естонії на зустрічі з Борисом Джонсоном

Кая Каллас отримала нагороду за протистояння російській агресії.
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас з робочим візитом відвідала Велику Британію. Вона зустрілася зі своїм колегою Борисом Джонсон.
Джонсон вручив Каллас премію Гуго Гроція за її вклад у підтримку заснованого на верховенстві права світопорядку та протистояння російській агресії.
Політики обговорили зміцнення економічних та ділових зв'язків між країнами, майбутній саміт НАТО у Мадриді і питання безпеки, зокрема можливість підтримки України.
На зустрічі пані Каллас з'явилася у чорній футболці і чорно-білій спідниці з принтом "собачий зуб". Образ вона доповнила чорними туфлями на невисоких підборах.
Борис був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і біло-синю краватку з принтом.
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