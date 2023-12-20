У сукні з розрізом і з угами в руках: папараці заскочили Джилл Байден на кладовищі

Президентське подружжя побувало на месі у церкві.
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден потрапили до об'єктивів папараці на кладовищі дорогою до католицької церкви Святого Йосипа у Вілмінгтоні, штат Делавер.
Там відбулася жалобна служба, на якій вшанували пам'ять загиблої першої дружини Байдена – Нілії Гантер Байден і їхньої 13-місячної доньки Наомі (18 грудня виповнився 51 рік із дня автокатастрофи).
Крім президентського подружжя, на месі були їхня донька Ешлі Байден, син Гантер Байден із дружиною Меліссою Коен Байден та інші члени родини.
Цього дня перша леді з'явилася у всьому чорному. На ній була довга сукня з розрізом, жакет і чорні замшеві чоботи, які вона потім змінила на бежеві уги (які дорогою до церкви несла у руках).
Джо був одягнений у чорне пальто, олімпійку, штани і туфлі.
Нагадаємо, Джилл Байден у жакеті з паєтками і на підборах прибула на військову базу.
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