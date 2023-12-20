У сукні з розрізом і з угами в руках: папараці заскочили Джилл Байден на кладовищі

Президентське подружжя побувало на месі у церкві.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден потрапили до об'єктивів папараці на кладовищі дорогою до католицької церкви Святого Йосипа у Вілмінгтоні, штат Делавер.

Там відбулася жалобна служба, на якій вшанували пам'ять загиблої першої дружини Байдена – Нілії Гантер Байден і їхньої 13-місячної доньки Наомі (18 грудня виповнився 51 рік із дня автокатастрофи).

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Крім президентського подружжя, на месі були їхня донька Ешлі Байден, син Гантер Байден із дружиною Меліссою Коен Байден та інші члени родини.

Цього дня перша леді з'явилася у всьому чорному. На ній була довга сукня з розрізом, жакет і чорні замшеві чоботи, які вона потім змінила на бежеві уги (які дорогою до церкви несла у руках).

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Джо був одягнений у чорне пальто, олімпійку, штани і туфлі.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден у жакеті з паєтками і на підборах прибула на військову базу.

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