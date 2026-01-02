- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 119
- Час на прочитання
- 1 хв
У спідничному костюмі і з келихом шампанського: майбутня невістка принцеси Анни з нареченим з’явилася на перегонах
Син принцеси Анни з’явився на новому публічному заході зі своєю красунею-нареченою.
Пітер Філліпс і його кохана Гаррієт Сперлінг були присутні на новорічних кінних перегонах на іподромі Челтнема.
Пара мала дуже щасливий вигляд, коли її заскочили на балконі VIP-зони. Гаррієт була одягнена в теплий спідничний костюм і високі чоботи, на голові у неї був капелюх, а в руках вона тримала келих ігристого вина. Легкий макіяж і червоний манікюр завершували образ, а на пальці виблискувала заручальна каблучка з діамантом, яку Пітер подарував їй минулого літа на честь їхніх заручин.
Сам чоловік одягнувся у штани та сіре пальто. Також на перегонах були присутні доньки Пітера від його першого шлюбу з Отем Келлі — Саванна та Айла. А ще на змагання приїхала його сестра Зара Тіндал зі своєю родиною.