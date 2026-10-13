ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1061
Час на прочитання
1 хв

У спідничному костюмі кольору пудри: королева Матильда із чоловіком-королем відвідала музей

Королівське подружжя Бельгії продовжує свій візит до Казахстану.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Королева Матильда та король Філіп

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Їхні Величності король Філіп та королева Матильда відвідали Національний музей Казахстану, де оглянули експозиції, присвячені історії та культурній спадщині країни.

Для цього виходу королева Матильда обрала спідничний костюм, що складається з короткого жакета та спідниці довжини міді, прикрашеного сріблястою вишивкою. На голові у королеви був обідок до тону такого самого пудрового кольору, у вухах сережки з діамантами, її волосся було зібране в зачіску, а на обличчі легкий макіяж.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда також була взута у світлі туфлі-човники із замші, а в руках несла маленький сріблястий клатч. Її чоловік король Філіп вдягнув темно-синій класичний костюм, білу сорочку та бронзову краватку.

Раніше ми показували кілька інших образів королеви Матильди з цієї подорожі.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie