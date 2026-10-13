У спідничному костюмі кольору пудри: королева Матильда із чоловіком-королем відвідала музей

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

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Їхні Величності король Філіп та королева Матильда відвідали Національний музей Казахстану, де оглянули експозиції, присвячені історії та культурній спадщині країни.

Для цього виходу королева Матильда обрала спідничний костюм, що складається з короткого жакета та спідниці довжини міді, прикрашеного сріблястою вишивкою. На голові у королеви був обідок до тону такого самого пудрового кольору, у вухах сережки з діамантами, її волосся було зібране в зачіску, а на обличчі легкий макіяж.

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Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда також була взута у світлі туфлі-човники із замші, а в руках несла маленький сріблястий клатч. Її чоловік король Філіп вдягнув темно-синій класичний костюм, білу сорочку та бронзову краватку.

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Раніше ми показували кілька інших образів королеви Матильди з цієї подорожі.

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