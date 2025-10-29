- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 118
- Час на прочитання
- 1 хв
У спідничному костюмі та туфлях Manolo Blahnik: княгиня Шарлін вітала важливих гостей у палаці
Княжа пара Монако прийняла у своєму палаці Його Високоповажність пана Чарльза Кушнера, надзвичайного і повноважного посла США в князівстві Монако.
Зустрічала посла на Палацовій площі почесна варта гвардії князя Альбера II, після чого він пройшов до палацу, де вручив свої вірчі грамоти князю Монако у присутності його дружини, її Світлості княгині Шарлін. Далі відбувся урочистий обід.
Княгиня Шарлін з’явилася на цій зустрічі у сірому спідничному костюмі. Він складався і з двобортного жакета з круглим коміром, спідниці довжини до колін і взута була в чорні шкіряні туфлі-човники від Manolo Blahnik.
Княгиня зробила лаконічну зачіску і макіяж і мала досить елегантний вигляд, а її чоловік Альбер II одягнувся в синій класичний костюм і теж мав стриманий та стильний вигляд. Князь доповнив свій лук синьою краваткою, білою сорочкою та чорними туфлями зі шкіри.
Цієї осені, зазначимо, княгиня Шарлін часто з’являється на публічних заходах у штанних костюмах. Днями вона також у пісковому костюмі та нюдових туфлях відвідала кінологічний центр.