ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
1 хв

У спідничному костюмі та туфлях Manolo Blahnik: княгиня Шарлін вітала важливих гостей у палаці

Княжа пара Монако прийняла у своєму палаці Його Високоповажність пана Чарльза Кушнера, надзвичайного і повноважного посла США в князівстві Монако.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін. князь Альбер II і Чарльз Кушнер

Княгиня Шарлін. князь Альбер II і Чарльз Кушнер / © Instagram княжої родини Монако

Зустрічала посла на Палацовій площі почесна варта гвардії князя Альбера II, після чого він пройшов до палацу, де вручив свої вірчі грамоти князю Монако у присутності його дружини, її Світлості княгині Шарлін. Далі відбувся урочистий обід.

Княгиня Шарлін, князь Альбер II і Чарльз Кушнер / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін, князь Альбер II і Чарльз Кушнер / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін з’явилася на цій зустрічі у сірому спідничному костюмі. Він складався і з двобортного жакета з круглим коміром, спідниці довжини до колін і взута була в чорні шкіряні туфлі-човники від Manolo Blahnik.

Княгиня зробила лаконічну зачіску і макіяж і мала досить елегантний вигляд, а її чоловік Альбер II одягнувся в синій класичний костюм і теж мав стриманий та стильний вигляд. Князь доповнив свій лук синьою краваткою, білою сорочкою та чорними туфлями зі шкіри.

Княгиня Шарлін. князь Альбер II і Чарльз Кушнер / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін. князь Альбер II і Чарльз Кушнер / © Instagram княжої родини Монако

Цієї осені, зазначимо, княгиня Шарлін часто з’являється на публічних заходах у штанних костюмах. Днями вона також у пісковому костюмі та нюдових туфлях відвідала кінологічний центр.

Дата публікації
Кількість переглядів
118
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie