У спідничному костюмі та туфлях Manolo Blahnik: княгиня Шарлін вітала важливих гостей у палаці

Княгиня Шарлін. князь Альбер II і Чарльз Кушнер / © Instagram княжої родини Монако

Зустрічала посла на Палацовій площі почесна варта гвардії князя Альбера II, після чого він пройшов до палацу, де вручив свої вірчі грамоти князю Монако у присутності його дружини, її Світлості княгині Шарлін. Далі відбувся урочистий обід.

Княгиня Шарлін з’явилася на цій зустрічі у сірому спідничному костюмі. Він складався і з двобортного жакета з круглим коміром, спідниці довжини до колін і взута була в чорні шкіряні туфлі-човники від Manolo Blahnik.

Княгиня зробила лаконічну зачіску і макіяж і мала досить елегантний вигляд, а її чоловік Альбер II одягнувся в синій класичний костюм і теж мав стриманий та стильний вигляд. Князь доповнив свій лук синьою краваткою, білою сорочкою та чорними туфлями зі шкіри.

Цієї осені, зазначимо, княгиня Шарлін часто з’являється на публічних заходах у штанних костюмах. Днями вона також у пісковому костюмі та нюдових туфлях відвідала кінологічний центр.