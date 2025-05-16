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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
231
Час на прочитання
1 хв

У спідничному костюмі та улюблених окулярах: принцеса Анна сходила на виставку

Королівська принцеса відвідала сьогодні Devon County Show у виставковому центрі Westpoint у Клісті Сент-Мері, неподалік Ексетера.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Анна з’явилася на заході у картатому спідничному костюмі, взута в шкіряні туфлі без підборів і з червоною шкіряною сумкою на плечі. Принцеса зібрала волосся у фірмову зачіску «вулик», яку носить завжди, одягла рукавички, а на обличчі у неї були улюблені сонцезахисні окуляри від Adidas, яким вже понад 15 років. У вухах виблискували перлинні сережки-цвяшки, а на шиї золоте кольє.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Нагадаємо, цими днями принцеса Анна відвідувала каретний парк для людей з обмеженими можливостями в абатстві Форд у Чарді. Там вона з’явилася в короткому сірому пальті та синіх джинсах-кльош, доповнивши аутфіт чоботами із замші, рукавичками та синьою сумкою, яку тримала під пахвою. Того дня вона також носила сонцезахисні окуляри Adidas.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

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