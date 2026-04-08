У спідниці з екошкіри та блузці до тону: королева Максима відвідала громадський центр

Королева Нідерландів відвідала сьогодні громадський центр De Bol в Амстердамі.

Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Для візиту королева обрала червону спідницю з екологічно чистої шкіри від бренду Natan з поясом і блузку, підібрану їй до тону теж від цієї марки. Це вбрання Максима носила вже неодноразово. На фото Її Величність зазнімкована без взуття.

Центр De Bol — це жвавий районний кооператив, який значно стимулює місцеву економіку та по-справжньому поєднує людей. Бар є його серцем, де мешканці збираються, щоб поспілкуватися, почитати гарну книжку з міні-бібліотеки чи пообідати разом.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Максима приділила достатньо часу розмові з волонтерами про цей соціальний фонд. Хоча атмосфера тут неформальна, за цим стоїть важлива місія: створення місця, де кожен має значення і створюються нові можливості працевлаштування прямо на його власній вулиці.

У королівському Instagram також поділилися кількома фотографіями із заходу, в якому взяла участь королева.

