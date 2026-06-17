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У спідниці з портретом покійної матері: Мішель Обама вразила символічним образом на заході у Чикаго
Колишня перша леді США з’явилася на заході у вбранні з символічним зображенням своєї рідної людини.
Мішель Обама і її чоловік, експрезидент Барак Обама, взяли участь у відкритті Президентського центру Обами в Чикаго. Під час виступу Мішель тримала чоловіка за руку.
Для публічного виходу Мішель обрала стильний образ із символічним акцентом. Вона постала у коричневому трикотажному топі з короткими рукавами, який поєднала зі спідницею прямого крою довжини міді і з розрізом ззаду. На спідниці був зображений архівний портрет її покійної матері Меріан Робінсон. Образ на вбранні став символом вдячності матері Мішель, яка підтримувала свою родину протягом восьми років президентства Обами.
Такий дизайнерський прийом надав вбранню особливого змісту, поєднавши особисту історію експершої леді з місією Президентського центру Обами, який покликаний надихати майбутні покоління лідерів.
Талію експерша леді підкреслила тонким чорним ремінцем. Взута вона була у коричневі гостроносі слінгбеки на шпильках. Образ Мішель доповнила лаконічними сережками з камінням і каблучками.
Волосся Мішель було зібране у довгі тонкі коси. Вона зробила макіяж з акцентом на очі і блакитний довгий манікюр.
Барак Обама віддав перевагу класичному чорному костюму, блакитній сорочці без краватки і чорним шкіряним туфлям.
Нагадаємо, Мішель Обама розповіла, як обрала своє весільне вбрання.