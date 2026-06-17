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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

У спідниці з портретом покійної матері: Мішель Обама вразила символічним образом на заході у Чикаго

Колишня перша леді США з’явилася на заході у вбранні з символічним зображенням своєї рідної людини.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Мішель і Барак Обами

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Мішель Обама і її чоловік, експрезидент Барак Обама, взяли участь у відкритті Президентського центру Обами в Чикаго. Під час виступу Мішель тримала чоловіка за руку.

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Для публічного виходу Мішель обрала стильний образ із символічним акцентом. Вона постала у коричневому трикотажному топі з короткими рукавами, який поєднала зі спідницею прямого крою довжини міді і з розрізом ззаду. На спідниці був зображений архівний портрет її покійної матері Меріан Робінсон. Образ на вбранні став символом вдячності матері Мішель, яка підтримувала свою родину протягом восьми років президентства Обами.

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Такий дизайнерський прийом надав вбранню особливого змісту, поєднавши особисту історію експершої леді з місією Президентського центру Обами, який покликаний надихати майбутні покоління лідерів.

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Талію експерша леді підкреслила тонким чорним ремінцем. Взута вона була у коричневі гостроносі слінгбеки на шпильках. Образ Мішель доповнила лаконічними сережками з камінням і каблучками.

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Волосся Мішель було зібране у довгі тонкі коси. Вона зробила макіяж з акцентом на очі і блакитний довгий манікюр.

Барак Обама віддав перевагу класичному чорному костюму, блакитній сорочці без краватки і чорним шкіряним туфлям.

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Мішель і Барак Обами / © Associated Press

Нагадаємо, Мішель Обама розповіла, як обрала своє весільне вбрання.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
148
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