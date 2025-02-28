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У спортивних куртках: кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон відвідали змагання

У спортивних куртках: кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон відвідали змагання

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

Норвезькі кронпринц та кронпринцеса відвідали спортивний захід у Тронгеймі.

Метте-Маріт та її чоловік Гокон спостерігали за фіналом індивідуального спринту вільним стилем на чемпіонаті світу з гірськолижного спорту FIS у Тронгеймі на гірськолижному курорті Granasen Skisenter.

Королівська пара приїхала на захід у спортивних аутфітах. Вони обоє були одягнені в червоні теплі куртки, а Метте-Маріт також одягла синій теплий светр з високою горловиною, у неї було розпущене біляве волосся, а на обличчі був легкий денний макіяж.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Getty Images
Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого місяця ми бачили, як принцеса відвідувала Міжнародну бібліотеку моди в Stasjonsmesterbygningen в Осло, де з'явилася в чорному жакеті та теракотових штанях-кльош.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images
Кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

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