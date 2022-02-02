У спортивній формі та бутсах: герцогиня Кембриджська вийшла потренуватися на стадіон

Герцогиня Кембриджська сьогодні офіційно стала новою покровителькою Футбольної ліги регбі та Футбольного союзу регбі, перейнявши цю роль від принца Гаррі.

Сьогодні ж Кетрін прибула з візитом на стадіон Твікенхем у Лондоні, щоб зустрітися з англійськими гравцями, тренерами та суддями та приєднатися до тренування на полі.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

40-річна герцогиня Кембриджська була одягнена в чорну спортивну форму та взута у спеціальні бутси з шипами. Волосся вона зібрала у високий хвіст і зробила легкий денний макіяж. Кейт мала чудовий вигляд, у неї сяють очі і видно, що їй подобається її нове призначення.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

До речі, ви знали, що батько Кейт – Майкл Міддлтон – був капітаном регбійної команди Кліфтон Коледжу, де навчався? А сестра Кейт — Піппа — раніше розповідала про те, що вся їхня сім'я завжди була захоплена цією грою.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

В Instagram герцогиня прокоментувала призначення: "Я дуже рада стати покровителькою Футбольної ліги регбі та Футбольного союзу регбі — двох чудових організацій, які прагнуть використати силу, яку може мати спорт, об'єднуючи спільноти та допомагаючи людям процвітати. Я з нетерпінням чекаю на можливість працювати з ними всіх рівнях ігор та вболівати за Англію".

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

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