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У спортивному аутфіті: кронпринцеса Мері сходила на теніс

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У спортивному аутфіті: кронпринцеса Мері сходила на теніс

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Спадкова принцеса Мері провела черговий робочий захід у Копенгагені.

51-річна принцеса зіграла у теніс під час відвідування тенісного клубу Gladsaxe у Гладсаксі, на північ від Копенгагена. Захід відбувся за участю дітей.

Кронпринцеса Мері / © Getty Images
Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Мері була одягнена у білу футболку та спортивні штани, а взута у кросівки. Вона взяла до рук ракетку і сама зіграла в теніс. Дружина кронпринца Фредеріка перебуває у чудовій формі.

Кронпринцеса Мері / © Getty Images
Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що принцеса була у спортивному одязі, вона не відмовила собі в аксесуарах, одягнувши браслет на зап'ястя та тонкий ланцюжок на шию. На пальцях вона мала кілька золотих каблучок. Волосся зібрала у хвіст і зробила денний макіяж.

Кронпринцеса Мері / © Getty Images
Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про заручальну каблучку кронпринцеси Мері, яка була з особливим змістом.

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Дата публікації
Перегляди
354
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