У спортивному аутфіті: принцесу Олену заскочили папараці на пристані

Дочка королеви Софії та короля Хуан Карлоса I – іспанська принцеса – любить вітрильний спорт, як і її батько.

Інфанта Олена була зазнімкована фотографами, коли прибула на пристань, щоб відплисти до Санхенхо, де планує взяти участь у регаті, запланованій на 25 та 26 листопада, останній у сезоні, та провести кілька днів зі своїми друзями – аматорами парусного спорту.

Іноді принцеса Олена виходитиме у світське суспільство, як, наприклад, нещодавно вона побувала на мадридській прем'єрі фільму "Мій інший Джон" у Cine Capitol.

Принцеса Олена / Фото: Getty Images

На кінопоказ принцеса Олена приїхала в короткому бежевому жакеті та чорних штанях, була взута в замшеві черевики на невисоких підборах, а в руках тримала маленьку плетену сумку та шарф. У неї було розпущене волосся, а у вухах виблискували золоті сережки.

Принцеса Олена та король Хуан Карлос I / Фото: Getty Images

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