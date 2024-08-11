У спортивному аутфіті та вся в прикрасах: королева Софія приїхала на Олімпіаду

85-річна іспанська королева Софія приїхала з Пальма-де-Майорки до Парижа, щоб відвідати Олімпійські ігри.
В Instagram іспанської королівської родини поділилися знімками, як королева Софія підтримувала іспанську збірну на трибунах в останні дні Олімпіади 2024 року в Парижі.
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Також королева Софія підтримала іспанський дует артистичного плавання у довільній програмі та на завершення дня вирушила до #CasaEspaña, де вона змогла привітати спортсменів, співробітників COE, волонтерів та журналістів, які невпинно працювали з початку Олімпійських ігор.
Королева Софія була одягнена у спортивну червону олімпійку, штани, у неї було укладання, легкий макіяж на обличчі та обов'язково манікюр. Також королева доповнила образ традиційно численними прикрасами.
Нагадаємо, королева Софія вже перебувала на відпочинку в улюбленій родиною Пальма-де-Майорці. Там вона відвідувала з сином королем Філіпом VI і невісткою королевою Летицією ресторан і була зазнімкована під час вітрильних змагань.
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