У спортивному аутфіті та вся в прикрасах: королева Софія приїхала на Олімпіаду

85-річна іспанська королева Софія приїхала з Пальма-де-Майорки до Парижа, щоб відвідати Олімпійські ігри.

В Instagram іспанської королівської родини поділилися знімками, як королева Софія підтримувала іспанську збірну на трибунах в останні дні Олімпіади 2024 року в Парижі.

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Також королева Софія підтримала іспанський дует артистичного плавання у довільній програмі та на завершення дня вирушила до #CasaEspaña, де вона змогла привітати спортсменів, співробітників COE, волонтерів та журналістів, які невпинно працювали з початку Олімпійських ігор.

Королева Софія була одягнена у спортивну червону олімпійку, штани, у неї було укладання, легкий макіяж на обличчі та обов'язково манікюр. Також королева доповнила образ традиційно численними прикрасами.

Нагадаємо, королева Софія вже перебувала на відпочинку в улюбленій родиною Пальма-де-Майорці. Там вона відвідувала з сином королем Філіпом VI і невісткою королевою Летицією ресторан і була зазнімкована під час вітрильних змагань.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

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