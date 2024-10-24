У спортивному костюмі та кросівках: який вигляд мав незвичайний образ принцеси Діани

Ми знайшли одне архівне фото, на якому її образ є досить незвичайним. На знімку принцеса Уельська зображена в Західному Берліні як головнокомандувач Королівського Гемпширського полку.

Принцеса була одягнена у чорно-жовтий спортивний костюм і взута у білі кросівки. Під спортивною кофтою Діани була видна біла сорочка, мабуть, принцеса переодяглася з певною метою, коли прибула на захід. У неї було укладене волосся, на обличчі макіяж, а на пальці обручка (заручальну з сапфіром вона того дня не носила).

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що днями ми згадували, як принцеса Діана любила стилізувати високі чоботи у свій гардероб.

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