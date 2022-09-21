У спортивному луку та зручних черевиках: кронпринцеса Вікторія відвідала захід із чоловіком

Кронпринцеса Швеції Вікторія зі своїм чоловіком кронпринцем Даніелем виконували учора свої королівські обов'язки на черговому заході.

Її Високість взяла участь у Дні свободи пересування, так званому Allemansrattens dag, що відбувся у столиці Швеції Стокгольмі.

Allemansratten – це шведський закон, який гарантує право широкому загалу на доступ до певних державних або приватних земель, озер і річок для відпочинку та занять спортом.

У заході брали участь як дорослі, так і діти на чолі з кронпринцесою. Вікторія була одягнена у синю футболку, штани з накладними кишенями та куртку, мала зацікавлений вигляд та з радістю спілкувалася з публікою.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Її зовнішній вигляд був максимально природним, волосся було зібране в пучок, на обличчі ледь помітний макіяж. А взута принцеса була в зручні трекингові черевики. Чоловік Вікторії Даніель був також у спортивному аутфіті та бейсболці.

Кронпринцеса Вікторія з чоловіком Даніелем / Фото: Getty Images

Нагадаємо, в день державного похорону королеви Єлизавети II у Великій Британії кронпринцеса Вікторія та принц Даніель відвідали Англіканську церкву та резиденцію посла Великої Британії у Стокгольмі, щоб запалити свічки та написати співчуття. Знімками поділилися в Instagram королівської родини.

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