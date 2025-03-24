У спортивному луку та з червоною помадою: княгиня Шарлін відвідала спортивний захід

Подружжя взяло участь у Дні безпеки дорожнього руху, який був описаний в офіційному акаунті королівської родини в Instagram як "день поінформованості та спорту для всієї родини".

Знімками із заходу також поділилися в Instagram.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін одягла чорні спортивні штани та відповідну водолазку, а зверху червоний жилет з емблемою Фонду принцеси Шарлін, а взута була у кросівки. Княгиня зібрала волосся у хвіст, нафарбувала губи яскраво-червоною помадою, а також одягла великі сонцезахисні окуляри.

У межах проєкту Шарлін і сама сіла на велосипед і була зазнімкована фотографами. У минулому, нагадаємо, дружина монакського князя професійна плавчиня.

Княгиня Шарлін / Фото: Instagram княжої родини Монако

"Захід, організований Фондом принцеси Шарлін, присвячений безпеці дорожнього руху на велосипеді та просуванню м'якої мобільності, відбувся на еспланаді пляжу Ларвотто.

Княгиня Шарлін / Фото: Instagram княжої родини Монако

Протягом дня відвідувачі могли дізнатися та засвоїти корисні навички їзди на велосипеді. Шість команд, що складаються з відомих особистостей та представників установ Монако, вирушили у велопробіг князівством, колесячи вулицями протягом восьми годин. Кожен пройдений кілометр допомагав підвищувати обізнаність громадськості про важливість більш відповідальної та безпечної мобільності", — йдеться у повідомленні палацу.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Instagram княжої родини Монако

Нещодавно, нагадаємо, стильна княгиня Шарлін відвідувала дитячий садок у Монте-Карло, де з'явилася у світлому штанному костюмі.

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