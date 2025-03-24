У спортивному луку та з червоною помадою: княгиня Шарлін відвідала спортивний захід

Княгиня Монако Шарлін приєдналася до чоловіка князя Альбера II на спортивному заході.
Подружжя взяло участь у Дні безпеки дорожнього руху, який був описаний в офіційному акаунті королівської родини в Instagram як "день поінформованості та спорту для всієї родини".
Знімками із заходу також поділилися в Instagram.
Княгиня Шарлін одягла чорні спортивні штани та відповідну водолазку, а зверху червоний жилет з емблемою Фонду принцеси Шарлін, а взута була у кросівки. Княгиня зібрала волосся у хвіст, нафарбувала губи яскраво-червоною помадою, а також одягла великі сонцезахисні окуляри.
У межах проєкту Шарлін і сама сіла на велосипед і була зазнімкована фотографами. У минулому, нагадаємо, дружина монакського князя професійна плавчиня.
"Захід, організований Фондом принцеси Шарлін, присвячений безпеці дорожнього руху на велосипеді та просуванню м'якої мобільності, відбувся на еспланаді пляжу Ларвотто.
Протягом дня відвідувачі могли дізнатися та засвоїти корисні навички їзди на велосипеді. Шість команд, що складаються з відомих особистостей та представників установ Монако, вирушили у велопробіг князівством, колесячи вулицями протягом восьми годин. Кожен пройдений кілометр допомагав підвищувати обізнаність громадськості про важливість більш відповідальної та безпечної мобільності", — йдеться у повідомленні палацу.
Нещодавно, нагадаємо, стильна княгиня Шарлін відвідувала дитячий садок у Монте-Карло, де з'явилася у світлому штанному костюмі.
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