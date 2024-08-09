У спортивному луку та з гарним манікюром: принцеса Олександра з князем Альбером на Олімпіаді

Князь Монако Альбер II знову відвідав їх не з дружиною Шарлін, а зі своєю племінницею – 25-річною принцесою Олександрою Ганноверською.

Принцеса та князь були присутні на півфінальному матчі чоловічого баскетболу між збірною США та збірною Сербії у тринадцятий день Олімпійських ігор 2024 року в Парижі на арені Берсі.

Принцеса Олександра та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Олександра була в білій лаконічній толстовці, волосся зібрала в пучок, у макіяжі дівчина підкреслила лише трохи губи блиском і одягла кілька прикрас на шию. У вухах у неї були золоті сережки, на пальці каблучка, а на нігтях акуратний прозорий манікюр.

Манікюр принцеси Олександри Ганноверської / Фото: Getty Images

Раніше князь та його племінниця відвідували змагання з легкої атлетики одинадцятого дня Олімпійських ігор. Того дня принцеса була одягнена в блакитну коротку сорочку в тонку смужку та джинси, волосся зібрала в хвіст, одягла кілька підвісок на шию та обручку на палець. Князь був у футболці-поло та білих джинсах.

Князь Альбер II та принцеса Олександра Ганноверська / Фото: Getty Images

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