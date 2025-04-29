У спортивному костюмі та без макіяжу: Меган Маркл сходила на нове інтерв’ю

Меган Маркл / © Associated Press

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Меган розповідала про своє прізвище, ранкову рутину і про те, що на неї чекає у професійному плані в новому відвертому подкаст-інтерв’ю зі своєю подругою Джеймі Керн Лімою.

28 квітня The Jamie Kern Lima Show випустило новий епізод подкасту з герцогинею Сассекською. Меган приїхала у чорному спортивному костюмі, топі з вишитими іменами своїх дітей та взута у білі кросівки.

«Зазвичай, коли ми разом, ми в наших затишних спортивних костюмах і без макіяжу. Ось і сьогодні ми такі самі, сидимо тут у наших затишних костюмах і без макіяжу.

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Меган також не стала робити макіяж, тому сміливо витирала сльози, що котилися її щоками.

«Ми витрачаємо більшу частину свого життя, намагаючись щось довести. Довести, що ти досить гарна. Тобі треба довести, що ти досить розумна. Ти доводиш, що ти хороша дружина чи добрий друг, і я така: „Я просто втомилася від гри на докази“. І якщо ти цього не бачиш, я не можу, мені не треба доводити тобі, чому це твоя втрата. Тому що я знаю, що я чудовий друг, і я знаю, яка мама, і я знаю, яка я людина», — сказала Меган. «Я знаю, як я себе проявляю, і мені подобається бути такою людиною з тими людьми, яких я люблю. Так що гідність, можливо, частина гідності приходить, коли ти перестаєш відчувати, що ти в грі на докази», сказала в інтерв’ю Меган, цитує її слова журнал People.

Нагадаємо, нещодавно Меган поділилася з підписниками фотографіями своїх дітей — Арчі та Лілібет та показала, як вони всі разом збирали квіти у їхньому саду.

Меган Маркл із дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл