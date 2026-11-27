Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

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Бріжит Макрон разом із чоловіком — президентом Франції Еммануелем Макроном, королем Камбоджі Нородомом Сіамоні та генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані відвідала нещодавно відреставрований храм Західний Мебон в археологічному комплексі Ангкор у межах державного візиту до Камбоджі.

Реставрація храму, зведеного в XI столітті, тривала 14 років. Над відновленням історичної пам’ятки працювали французькі та камбоджійські фахівці.

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Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Для цієї події перша леді обрала елегантний сріблясто-сірий костюм із фактурної тканини. Він складався із подовженого приталеного жакета без лацканів, з V-подібним вирізом, прорізними кишенями і великими ґудзиками, обтягнутими тканиною в тон, а також прямих штанів зі стрілками.

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Під жакет Бріжит одягла білий топ. Аутфіт вона доповнила сірими туфлями на високих шпильках.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Макрон зробила об’ємне укладання з підкрученими назовні кінчиками волосся і макіяж з акцентом на очах. Аутфіт вона завершила сонцезахисними окулярами в темній оправі, золотистими сережками-кільцями, ланцюжками з підвісками і каблучками.

На тлі чоловіків у темних класичних костюмах перша леді у світлому вбранні мала особливо ефектний вигляд.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у сукні із золотими ґудзиками та поясом Louis Vuitton з’явилася на церемонії привітання у Малайзії.

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